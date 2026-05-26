La Promessa è una delle soap opera più seguite in Italia. Le vicende che raccontano la storia della famiglia de Lujan collezionano in media oltre 1 milione e mezzo di telespettatori sui teleschermi di Rete 4. In queste ore, Mediaset ha annunciato una variazione di palinsesto che siamo sicuri farà felici tutti i fans della produzione made in Spagna. Scendendo nei dettagli, i piani alti di Cologno Monzese hanno deciso di promuovere La Promessa anche nella fascia serale. Dal mese di giugno, le vicende con Curro e il suo fratellastro Manuel andranno in onda anche in prima serata al sabato sera. Una bella novità per gli spettatori che stanno apprezzando moltissimo le vicende sempre più ricche di colpi di scena della famiglia de Lujan. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - La Promessa sbarca in prima serata su Rete 4: ecco da quando e perché

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La Promessa - Anticipazioni 3 e 4 Marzo 2026 - IL SERGENTE RESTITUISCE IL DENARO A MANUEL

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