Monitoraggio della rete gas Un aiuto arriva dalla tecnologia

A Tresivio, l’amministrazione comunale ha annunciato l’avvio di un monitoraggio della rete del gas. L’obiettivo è verificare lo stato delle condutture e prevenire eventuali rischi. Il progetto prevede l’utilizzo di tecnologie specifiche per controllare le infrastrutture e garantire la sicurezza dei cittadini. La comunicazione è stata diffusa dal sindaco durante un incontro pubblico, senza indicare tempistiche precise o dettagli tecnici.

Sicurezza in primo piano a Tresivio. L’Amministrazione, rappresentata dal sindaco Fernando Baruffi, dal vice Fernando Betti, dal segretario comunale Mirella Faldetta, dal responsabile Ufficio tecnico Stefano Serini e dal ragionier Genni Gianoncelli dell’Ufficio tributi, ha incontrato una delegazione di Italgas, società concessionaria del servizio di distribuzione cittadina del gas naturale. L’iniziativa ha avuto lo scopo di illustrare le modalità operative adottate dall’azienda nell’esercizio della rete cittadina, con particolare riferimento alle tecniche di monitoraggio delle condotte e di ricerca preventiva delle dispersioni. Nello specifico, Italgas ha presentato Picarro Surveyor, attualmente la tecnologia più all’avanguardia nel campo delle attività di monitoraggio delle reti gas.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Monitoraggio della rete gas. Un aiuto arriva dalla tecnologia Why Your Water Heater Should Be a Battery Notizie correlate Leggi anche: FIbra ottica per il monitoraggio sismico, nei Campi Flegrei: via il monitoraggio con tecnologia Das Un aiuto dalla tecnologia. I ’percorsi’ di Malafarina al centro di un filmUna serata intensa quella che si è svolta a Roma, nella sede dell’Anica (Associazione nazionale industrie cinematografiche audiovisive e digitali),... Tutti gli aggiornamenti Argomenti più discussi: Monitoraggio della rete gas. Un aiuto arriva dalla tecnologia; Rete gas più sicura ad Inveruno con un nuovo sistema di controllo; Italgas porta Picarro a Casoria, tecnologia all’avanguardia per il controllo delle reti del gas; Italgas porta la tecnologia Picarro a Tresivio: controllo avanzato delle reti gas in Valtellina. Italgas digitalizza l’intera rete del gasLo scanner istantaneo di guasti e dispersioni è ora una realtà. L’Italia sarà il primo Paese al mondo ad avere a breve un monitoraggio continuo e da remoto su tutto il territorio nazionale dei circa ... ilmessaggero.it Banca d’Italia: monitoraggio della spesa e riforme per salvare i conti - https://www.ilmetropolitano.it/2026/04/28/banca-ditalia-monitoraggio-della-spesa-e-riforme-per-salvare-i-conti/ #ilmetropolitano - facebook.com facebook