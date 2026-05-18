Ci sono 36 località del Ticino in cui questa settimana si rischia la multa per eccesso di velocità

Questa settimana nel Ticino sono state installate numerose postazioni mobili e semi-stazionarie per il controllo della velocità, distribuite su tutto il territorio cantonale. In totale, 36 località sono interessate dai controlli e si rischiano multe in caso di superamento dei limiti di velocità. Le autorità hanno aumentato le verifiche per garantire il rispetto delle norme stradali e migliorare la sicurezza sulla rete viaria locale. Le postazioni sono state posizionate strategicamente per monitorare efficacemente le strade della regione.

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