Ci sono 36 località del Ticino in cui questa settimana si rischia la multa per eccesso di velocità
Questa settimana nel Ticino sono state installate numerose postazioni mobili e semi-stazionarie per il controllo della velocità, distribuite su tutto il territorio cantonale. In totale, 36 località sono interessate dai controlli e si rischiano multe in caso di superamento dei limiti di velocità. Le autorità hanno aumentato le verifiche per garantire il rispetto delle norme stradali e migliorare la sicurezza sulla rete viaria locale. Le postazioni sono state posizionate strategicamente per monitorare efficacemente le strade della regione.
Nuovi controlli della velocità in Ticino, con una presenza capillare di postazioni mobili e semi-stazionarie distribuite su tutto il territorio cantonale. L’obiettivo resta quello di prevenire incidenti e moderare la velocità, in particolare sulle principali direttrici di traffico, comprese. 🔗 Leggi su Quicomo.it
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