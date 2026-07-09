Il Mediterraneo si trova in una situazione critica, con uno scenario descritto come particolarmente preoccupante. Nel frattempo, è uscito un nuovo numero di una rivista storica, disponibile in edicola dal 29 luglio, che include storie di autori come Zerocalcare e Shintaro Kago, oltre a un racconto di Dylan Dog. La pubblicazione presenta una narrazione in due puntate e si distingue per contenuti inediti.

Una lunga storia inedita in due puntate. Il primo storico numero in edicola dal 29 luglio. Dylan Dog assieme alle storie di Zerocalcare e Shintaro Kago. Solo pochi giorni fa, ho ricevuto una telefonata sconsolante da un pescatore di Licata: in mare di pesci ce ne sono pochi e la ripresa delle attività petrolifere di Eni (con rischi che denunciamo sin dal 2013) starebbe dando un ulteriore colpo alla locale marineria. Anche a Sciacca, sempre sulla costa meridionale della Sicilia, la situazione è simile: sempre meno pesci. Stavolta, la «colpa» la danno al cambiamento climatico e dubito vada meglio altrove. L’8 luglio, nel bel mezzo della tradizionale ondata di calore che ormai prende quasi tutta l’estate, è stata la Giornata Internazionale del Mar Mediterraneo. 🔗 Leggi su Ilmanifesto.it

© Ilmanifesto.it - A che punto è il Mediterraneo? Lo scenario peggiore è terrificante

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THE AVARS — The Steppe Empire That Ruled Central Europe for 250 Years, Besieged Constantinople, Then

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