Milan Pellegatti svela lo scenario peggiore | Senza Champions è un’apocalisse Allegri con Furlani …

Il giornalista Carlo Pellegatti ha commentato la possibile evoluzione della situazione del Milan, soffermandosi sul ruolo di Allegri e di Furlani. Secondo Pellegatti, la qualificazione alla Champions League rappresenta un elemento cruciale per il club, e la sua assenza potrebbe avere conseguenze molto negative. La discussione si concentra su come questa variabile possa influenzare il futuro della squadra e delle figure coinvolte.

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Il futuro del Milan si potrebbe decidere nelle prossime due partite di campionato: la Champions League darebbe una boccata d'ossigeno a livello economico ai rossoneri, ma potrebbe essere determinante anche per il progetto Allegri-Tare, nato la scorsa estate. Servono due vittorie contro Genoa e Cagliari e il Diavolo giocherà la massima competizione europea la prossima stagione. Ma cosa potrebbe succedere se il Milan dovesse mancare la qualificazione? Il giornalista Carlo Pellegatti, intervenuto nel corso del podcast 'Tutti Convocati', la pensa così: "Fuori dalla Champions League sarebbe una catastrofe, perché andrebbero via i giocatori forti che hai.🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan, Pellegatti svela lo scenario peggiore: “Senza Champions è un’apocalisse. Allegri con Furlani …” ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Milan, Pellegatti svela: “Non credo che Allegri farà un altro anno con Furlani. Ecco chi potrebbe sostituirlo”Il finale di stagione del Milan è diventato improvvisamente decisivo non solo per la corsa Champions, ma anche per il futuro di Massimiliano Allegri. Pellegatti: “Milan che intenzione hai? Se va via Allegri sarà l’apocalisse”Il Milan torna in campo: oggi, al 'Mapei Stadium' di Reggio Emilia, i rossoneri giocheranno contro il Sassuolo alla ricerca dei punti per conquistare... Temi più discussi: Pellegatti sgancia la bomba: Allegri un altro anno con Furlani non lo farà!. Poi svela le due alternative; Pedullà attacca il Milan e svela cosa non va nei Rossoneri: Il problema va oltre la Champions; Protesta dei tifosi del Milan contro Furlani: la petizione Furlani Afuera oltre quota 10 mila firme; Milan, Pellegatti svela: Non credo che Allegri farà un altro anno con Furlani. Ecco chi potrebbe sostituirlo. Milan, senza Champions rischiano di saltare: l’ipotesi addio si fa concretaSono giorni di apprensione in casa Milan dopo la sconfitta contro il Sassuolo: senza Champions due pesi massimi possono dire addio. spaziomilan.it Milan, senza Champions niente top player e tante cessioni illustri: ecco chi potrebbe lasciareSenza il quarto posto certo il ridimensionamento, con budget limitato. Goretzka non arriverebe, Modric resterebbe? corrieredellosport.it