a castelnovo il martello vola con fantini

A Castelnovo Monti, Sara Fantini ha lanciato il martello a 74,45 metri durante una competizione. La 28enne di Fidenza ha mostrato una buona forma, con un risultato che si distingue per la sua precisione e potenza. L’evento ha attirato l’attenzione degli appassionati di atletica, con la atleta che ha superato le aspettative precedenti. La misura di 74,45 metri rappresenta uno dei migliori risultati stagionali per Fantini.

Sarà l’aria di Castelnovo Monti, sarà che la nostra azzurra Sara Fantini è in forma crescente, ma il lancio del martello della 28enne fidentina raggiunge metri 74,45, una misura davvero magica. E’ la sua terza misura di sempre, con la stessa Fantini che lanciò più lontano ma ben quattro anni fa ed è comunque la sua miglior misura colta in Italia. E se ben guardiamo, Sara a Castelnovo Monti è la ragazza europea che ha effettuato il miglior lancio di sempre su territorio italiano. "Sì, siamo molto contenti - dice Sara che fa parte del gruppo Carabinieri – anche se sono certa di avere possibilità di migliorare. Il primo lancio è stato quello dello stagionale, ma anche i due a 73,36 e 72,87 non sono stati male. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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