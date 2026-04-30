Con i gommini è tentato omicidio Con il martello no

Il 25 aprile a Roma un giovane ha esploso pallini di plastica contro manifestanti, mentre con un martello non ha causato danni. La vicenda ha alimentato discussioni sul trattamento diverso riservato ai due episodi. La notizia ha sollevato critiche riguardo a come vengono gestiti e presentati i fatti da parte delle istituzioni e dei media. La storia si inserisce in un quadro più ampio di attenzione pubblica su comportamenti e reazioni in situazioni di protesta.

La storia del giovane ebreo che il 25 aprile a Roma ha sparato dei pallini di plastica contro i manifestanti è un caso di “doppio standard” istituzionale e mediatico. Prendiamo due episodi di violenza in piazza e confrontiamoli. Roma: giovane ebreo con pistola ad aria compressa e pallini di plastica; Torino: manifestante ProPal che colpisce un agente di polizia a martellate. I due casi vengono trattati in maniera profondamente diversa sul piano penale e narrativo. Il primo, l’ebreo, è indagato per tentato omicidio e definito “cecchino”, sui giornali; il secondo è indagato per lesioni e senza custodia cautelare. Siamo di fronte a una “profilazione razziale” implicita, dove “l’ebreo” viene raccontato come un potenziale assassino e il “gentile” come un deviante che ha bisogno di comprensione sociologica.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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