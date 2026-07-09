A Bologna e Genova sono state adottate misure per contrastare il caldo intenso. In Bologna, è stato disposto il divieto di lavorare all'aperto durante le ore più calde e sono stati istituiti spazi gratuiti per rinfrescarsi. A Genova si valuta la depavimentazione di alcune aree pubbliche per ridurre l’effetto delle alte temperature. Queste ordinanze mirano a tutelare la salute dei lavoratori e dei cittadini durante le ondate di caldo.

Strategie Ordinanze contro il lavoro all'aperto nelle ore più calde, spazi gratuiti dove rinfrescarsi. E a Genova si pensa di depavimentare Strategie Ordinanze contro il lavoro all'aperto nelle ore più calde, spazi gratuiti dove rinfrescarsi. E a Genova si pensa di depavimentare Una lunga storia inedita in due puntate. Il primo storico numero in edicola dal 29 luglio. Dylan Dog assieme alle storie di Zerocalcare e Shintaro Kago. Fino al 15 settembre 2026, nei giorni con livello di rischio da calore “alto”, è vietato in Emilia-Romagna lavorare in condizioni di esposizione prolungata al sole dalle ore 12,30 alle 16. Questo vale, in particolare, nei settori agricolo e florovivaistico, nei cantieri edili e nei piazzali della logistica. 🔗 Leggi su Ilmanifesto.it

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© Ilmanifesto.it - A Bologna stop al lavoro nelle ore calde e rifugi climatici per rinfrescarsi

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