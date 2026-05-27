Caldo record i sindacati | Stop al lavoro nelle ore più calde in Emilia-Romagna
I sindacati hanno chiesto di sospendere le attività durante le ore più calde in Emilia-Romagna, a causa delle alte temperature e dei rischi di stress termico. L’ordinanza prevede restrizioni temporanee per tutelare la salute dei lavoratori. La decisione arriva in risposta all’ondata di caldo record che sta interessando la regione. Nessun dettaglio su eventuali sanzioni o misure aggiuntive è stato comunicato.
L’aumento delle temperature e il rischio legato allo stress termico riaccendono l’allarme sul fronte della sicurezza nei luoghi di lavoro. In Emilia-Romagna, dove in molti territori il caldo ha già raggiunto livelli elevati, i sindacati chiedono un intervento immediato della Regione per tutelare. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
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