Caldo record i sindacati | Stop al lavoro nelle ore più calde in Emilia-Romagna

Notizia in breve

I sindacati hanno chiesto di sospendere le attività durante le ore più calde in Emilia-Romagna, a causa delle alte temperature e dei rischi di stress termico. L’ordinanza prevede restrizioni temporanee per tutelare la salute dei lavoratori. La decisione arriva in risposta all’ondata di caldo record che sta interessando la regione. Nessun dettaglio su eventuali sanzioni o misure aggiuntive è stato comunicato.