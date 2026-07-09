Il disco live “80 Buon compleanno Ivan (live in Teramo)” ha ricevuto la Targa Tenco 2026 come Miglior Album a Progetto. La premiazione si è svolta durante una cerimonia ufficiale, alla presenza di diversi artisti e addetti ai lavori. La vittoria si basa sulla valutazione della giuria specializzata, che ha riconosciuto l’originalità e l’impatto del progetto. La band ha pubblicato il disco nel corso dell’anno, registrando l’evento in diretta durante un concerto.

TERAMO – Il disco live “80 Buon compleanno Ivan (live in Teramo)” ha vinto la Targa Tenco 2026 come Miglior Album a Progetto. Un riconoscimento che, per la natura stessa della categoria assegnata al produttore, premia il lavoro di Filippo Graziani alla produzione e direzione artistica del disco e dell’evento e Imarts che ha ideato, prodotto e organizzato l’intero percorso con l’aiuto di Dorina Gelmi (Tato Music) manager dell’artista. Il progetto nasce nel 2025 come OTTANTA. Buon Compleanno Ivan, una festa di compleanno itinerante per celebrare gli ottant’anni dalla nascita di Ivan Graziani. Nella sua prima fase il tour tocca sei teatri — Rimini, Milano, Roma, Firenze, Bologna e Ancona — ognuno con un ospite diverso ad affiancare Filippo su alcuni brani: Federico Mecozzi, Manuel Agnelli, Irene Grandi, Mario Biondi, Raphael Gualazzi. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - A “80 Buon compleanno Ivan (live in Teramo)” la Targa Tenco 2026 come Miglior Album a Progetto

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