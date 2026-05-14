Ottanta Buon Compleanno Ivan | Filippo Graziani protagonista dell' anteprima di CortEstate nel segno del padre Ivan

Il Teatro Corte Coriano ha aperto l’anteprima di CortEstate con un concerto di Filippo Graziani, che si è tenuto giovedì 14 maggio alle 21. L’evento ha fatto parte del tour “Ottanta” e ha visto l’artista esibirsi sul palco in una serata dedicata alla musica dal vivo. L’appuntamento ha segnato l’inizio della rassegna estiva nel teatro locale.

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Il Teatro Corte Coriano inaugura l’anteprima di CortEstate ospitando, giovedì 14 maggio, alle 21, il concerto di Filippo Graziani con il tour “Ottanta. Buon Compleanno Ivan”, progetto musicale dedicato agli 80 anni dalla nascita di Ivan Graziani. Sul palco insieme a Filippo Graziani salirà una.🔗 Leggi su Riminitoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Filippo Graziani, un viaggio in note per celebrare gli 80 anni di papà IvanIl teatro Corte di Coriano si prepara a diventare l’epicentro di un’emozione che attraversa le generazioni. Buon Compleanno Ivan Provedel, Giovanni Trapattoni, Sydne RomeBuon Compleanno Edin Dzeko, Trapattoni, Sydne Rome, Marco Ferrazzoli, Alfio Caruso, Patrizia Toia, Kurt Russell, Paolo di Giannantonio, Marco... Temi più discussi: Filippo Graziani, un viaggio in note per celebrare gli 80 anni di papà Ivan; Coriano, Filippo Graziani al Teatro CorTe inaugura CortEstate26 con OTTANTA. Buon Compleanno Ivan!; Alba Adriatica, eventi estivi: ecco il calendario. Concerti di Filippo Graziani e Bandabardò; Musica e risate al Teatro CorTe. Giovedì 14 maggio il concerto omaggio agli 80 anni dalla nascita di Ivan Graziani inaugura l’anteprima di CortEstate 2026 #Coriano #Eventi x.com Filippo Graziani al Teatro Corte Coriano con il tour Ottanta. Buon Compleanno IvanGiovedì 14 maggio il concerto omaggio agli 80 anni dalla nascita di Ivan Graziani inaugura l’anteprima di CortEstate 2026 ... altarimini.it Buon compleanno Ivan, alle Muse. Filippo Graziani con i brani del padre‘Filippo Graziani OTTANTA. Buon Compleanno Ivan’. C’è già tutto nel titolo il senso del concerto in programma stasera (ore 21) al Teatro delle Muse di Ancona. Dopo il grande successo dell’album Ivan ... ilrestodelcarlino.it