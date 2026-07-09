16 bambini sono stati trovati in condizioni di grave trascuratezza in una casa dell’Ohio la scorsa settimana. Sono stati salvati da un intervento delle forze dell’ordine, che hanno scoperto ambienti sporchi e insalubri, con i minori tra feci e sporcizia. I genitori e i nonni dei bambini sono stati arrestati e accusati di maltrattamento e negligenza nei confronti dei minori. Il giudice ha lanciato un monito sulle condizioni di tutela dei minori in casi simili.

16 bambini sono stati salvati da quella che sembra una casa degli orrori la scorsa settimana in Ohio. I loro genitori e nonni sono accusati di molteplici capi d’imputazione per maltrattamento di minori. Ora, un giudice ha emesso un avvertimento agli imputati. Durante una conferenza stampa, il Procuratore Generale dell’Ohio Andy Wilson ha dichiarato che le condizioni all’interno della casa dove hanno trovato i bambini erano quelle “che non riesci nemmeno a immaginare per delle persone, figuriamoci per dei bambini.” Il 30 giugno, la polizia ha perquisito un’abitazione nella contea di Vinton, Ohio, dove ha scoperto 16 bambini, di età compresa tra 18 mesi e 18 anni, che vivevano presumibilmente in condizioni che gli investigatori hanno descritto come “deplorevoli. 🔗 Leggi su Newsner.it

© Newsner.it - 16 bimbi rinchiusi tra feci e sporco: giudice lancia monito

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