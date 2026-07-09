Un ragazzo di 14 anni è stato arrestato due volte in una settimana a Parigi con l’accusa di aver ricattato turisti e automobilisti. Secondo le fonti, avrebbe preso di mira persone per diverse settimane. La polizia ha intercettato e fermato il giovane in due occasioni differenti. Le indagini sono ancora in corso e si tratta di accuse relative a minacce e ricatti.

Un ragazzo di 14 anni a Parigi avrebbe preso di mira turisti francesi e automobilisti per diverse settimane, e la polizia lo ha arrestato più di una volta. La maggior parte delle persone sa che fare scherzi ad amici, familiari o persino sconosciuti può far parte della crescita. Lo abbiamo fatto tutti, e la maggior parte degli scherzi infantili sono innocui. Ma c’è una linea chiara tra il divertimento innocente e il causare il caos. Per settimane, un ragazzo di 14 anni che si fa chiamare “Hamza La Douane”, ovvero “Hamza il Doganiere”, ha seminato il caos nei pressi del Canal Saint-Martin di Parigi. Secondo il quotidiano francese Le Parisien, ha allestito un falso “posto doganale”, dove ferma gli automobilisti sotto la minaccia di una pistola ad acqua e chiede €2. 🔗 Leggi su Newsner.it

© Newsner.it - 14enne arrestato 2 volte in 1 settimana per presunti ricatti a Parigi

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