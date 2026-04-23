Nella serata di venerdì 17 aprile 2026, la Polizia ha arrestato un uomo di circa 27 anni di origine marocchina, residente regolarmente in Italia, con precedenti penali. L'operazione si è svolta a Borgo San Giovanni, in provincia di Lodi, e segue un'indagine sulla sua attività criminale. L'uomo è accusato di aver compiuto reati di estorsione e rapina, coinvolgendo anche minacce con ricatti e aggressioni con coltello.

Borgo San Giovanni (Lodi), 23 aprile 2026 – La Squadra Mobile della Questura di Lodi ha arrestato, nel tardo pomeriggio di venerdì 17 aprile 2026, un uomo di origine marocchina di circa 27 anni, regolare sul territorio italiano e con diversi precedenti. È stata l'esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lodi. I reati contestati sono rapina aggravata, estorsione, lesioni personali, ricettazione e violazioni in materia di armi. La misura cautelare è il risultato delle indagini condotte dalla Squadra Mobile, che hanno consentito di raccogliere, nei confronti dell’uomo, una serie di elementi indiziar i.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Ricatti hard e aggressioni col coltello: 27enne arrestato per estorsione e rapina

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