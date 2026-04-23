Ricatti hard e aggressioni col coltello | 27enne arrestato per estorsione e rapina

Da ilgiorno.it 23 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella serata di venerdì 17 aprile 2026, la Polizia ha arrestato un uomo di circa 27 anni di origine marocchina, residente regolarmente in Italia, con precedenti penali. L'operazione si è svolta a Borgo San Giovanni, in provincia di Lodi, e segue un'indagine sulla sua attività criminale. L'uomo è accusato di aver compiuto reati di estorsione e rapina, coinvolgendo anche minacce con ricatti e aggressioni con coltello.

Borgo San Giovanni (Lodi), 23 aprile 2026 – La Squadra Mobile della Questura di Lodi ha arrestato, nel tardo pomeriggio di venerdì 17 aprile 2026, un uomo di origine marocchina di circa 27 anni, regolare sul territorio italiano e con diversi precedenti. È stata l'esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lodi. I reati contestati sono rapina aggravata, estorsione, lesioni personali, ricettazione e violazioni in materia di armi. La misura cautelare è il risultato delle indagini condotte dalla Squadra Mobile, che hanno consentito di raccogliere, nei confronti dell’uomo, una serie di elementi indiziar i.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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