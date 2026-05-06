Le indagini sulla cosiddetta inchiesta Clean 3 hanno portato alla chiusura delle indagini, rivelando un sistema di presunti ricatti nei cantieri di Pavia. Le accuse riguardano comportamenti minacciosi, tra cui minacce sussurrate e controlli intimidatori, che si sarebbero protratti nel tempo tra gli imprenditori edili. Un clima di paura si era instaurato tra le aziende coinvolte, secondo quanto emerso dagli approfondimenti investigativi.

Un clima di paura, fatto di minacce sussurrate e controlli temuti, aleggiava da anni tra gli imprenditori edili di Pavia. Un sistema in cui, secondo la Procura, il potere ispettivo poteva trasformarsi in uno strumento di pressione, capace di condizionare lavoro, concorrenza e perfino la sicurezza nei cantieri. È questo contesto racchiuso nell’avviso di conclusione delle indagini preliminari dell’operazione Clean 3, che coinvolge otto persone: quattro Carabinieri, un dirigente dell’Ats locale e tre imprenditori. L’inchiesta si inserisce nel solco delle precedenti Clean 1 e Clean 2, che avevano già portato alla luce, nell’ipotesi degli inquirenti, un intreccio di rapporti opachi tra pubblici ufficiali e mondo dell’edilizia.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Non vi faccio più lavorare”: l’inchiesta Clean 3 e il sistema dei presunti ricatti nei cantieri. Chiuse le indagini

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