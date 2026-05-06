All'apertura del Met Gala 2026, l'attrice ha indossato un trucco sobrio e raffinato, puntando su tonalità naturali e un aspetto fresco. Sul tappeto rosso ha sfoggiato un look che valorizza i lineamenti senza eccessi, confermando la tendenza del make-up di quest'anno. Sono stati scelti prodotti specifici per ottenere quell'effetto delicato e luminoso, rendendo il risultato semplice da replicare.

Sì, l'attrice, in occasione dell'evento per eccellenza devoto alla creatività, ma anche all'eccentricità, ha deciso di puntare tutto sulla naturalezza, vincendo - bisogna ammetterlo - a mani basse. Complice il suo incarnato uniforme, sublimato da una profonda radiosità, non artefatta, ricreata a dovere sulle zone strategiche del viso. A curare il look della star per il prestigioso tappeto rosso è stata la make-up artist Pati Dubroff, con i prodotti Les Beiges di Chanel. La collezione, nata per esaltare e amplificare la bellezza naturale della pelle, è un inno in polveri e texture impalpabili alla semplicità, alla leggerezza dell'estate, a quell'esprit parisien che incarna l'essenza del bello senza sforzo.🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Margot Robbie e il make-up ad alto tasso di eleganza sfoggiato al Met Gala 2026. Ecco i prodotti esatti per replicarlo

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