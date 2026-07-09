09 07 – Meloni | Con Trump non mi pento di nulla – Mario Adinolfi arrestato per truffa ed evasione – Al Milan inizia la nuova era Amorim

Notizia in breve

Durante il vertice Nato di Ankara, la premier ha dichiarato di non pentirsi delle scelte fatte con l’ex presidente degli Stati Uniti e ha affermato che l’Italia rimane un alleato credibile. Ha inoltre confermato che non ci sarà alcun disimpegno nel sostegno all’Ucraina. Nel frattempo, un uomo è stato arrestato con l’accusa di truffa ed evasione, mentre in campo calcistico è iniziata una nuova fase per l’allenatore del Milan.