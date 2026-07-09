09 07 – Meloni | Con Trump non mi pento di nulla – Mario Adinolfi arrestato per truffa ed evasione – Al Milan inizia la nuova era Amorim

Da lapresse.it 9 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Durante il vertice Nato di Ankara, la premier ha dichiarato di non pentirsi delle scelte fatte con l’ex presidente degli Stati Uniti e ha affermato che l’Italia rimane un alleato credibile. Ha inoltre confermato che non ci sarà alcun disimpegno nel sostegno all’Ucraina. Nel frattempo, un uomo è stato arrestato con l’accusa di truffa ed evasione, mentre in campo calcistico è iniziata una nuova fase per l’allenatore del Milan.

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Meloni: “Con Trump non mi pento di nulla”. La Premier parla alla chiusura del vertice Nato di Ankara: “Siamo un alleato credibile”. E sul sostegno all’Ucraina assicura: “Nessun disimpegno”. Mario Adinolfi arrestato per truffa ed evasione, il gip: “Elevata pericolosità sociale”. Al Milan inizia la nuova era Amorim: “Vogliamo essere dominanti della partita”. Il proprietario del club Jerry Cardinale accanto a lui assicura: “Al Milan un nuova cultura, giochiamo per vincere”. Questo articolo 0907 – Meloni: “Con Trump non mi pento di nulla” – Mario Adinolfi arrestato per truffa ed evasione – Al Milan inizia la nuova era Amorim proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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