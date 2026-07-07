coco gauff rimonta pegula e conquista la sua prima semifinale a wimbledon

Coco Gauff ha vinto il suo match di quarti di finale a Wimbledon, rimontando contro la connazionale Jessica Pegula. Dopo aver perso il primo set 4-6, Gauff ha vinto i successivi due set 6-3, 6-3, in un'ora e quarantotto minuti. Con questa vittoria, la testa di serie numero sette si è qualificata per la prima semifinale nel torneo.

Nel match dei quarti di finale del torneo di Wimbledon Coco Gauff, testa di serie numero sette, rimonta la connazionale Jessica Pegula, numero quattro del tabellone, 4-6 6-3 6-3 in un’ora e quarantotto minuti e guadagna il pass per la semifinale. Nel prossimo turno sfiderà la vincente del confronto Muchova-Osaka. Pegula, dopo aver rimontato da 40-0, opera il break dell’1-0 sul doppio fallo dell’avversaria e sigla il 2-0 sul rovescio fuori misura della connazionale. Gauff riesce a sbloccarsi con il punto del 2-1, accorcia sul 3-2 e capitalizza l’errore di rovescio della rivale per strapparle il servizio del 3-3. La nativa di Buffalo sfrutta l’ennesimo doppio fallo della rivale per il break del 4-3, allunga sul 5-3 con il servizio vincente e forza l’errore di diritto della testa di serie numero sette per il 6-4. 🔗 Leggi su Oasport.it

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Coco Gauff Sick in Madrid Pulls Off A Miraculous Comeback Victory Coco Gauff is Superwoman

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Temi più discussi: Wimbledon, Pegula torna nei quarti: sarà derby con Gauff; Gauff rimonta una Bencic combattiva e la elimina; Wimbledon 2026, Osaka elimina Sabalenka. A Muchova e Pegula i due derby; La performance di Pegula a Wimbledon è seria: rimonta contro Jovic e si qualifica per i quarti di finale.

COCO GAUFF GIOCHERÀ LA SUA PRIMA SEMIFINALE A WIMBLEDON L’americana fa suo in rimonta (4-6 6-3 6-3) il derby a stelle e strisce contro Jessica Pegula e accede per la prima volta al penultimo atto della competizione. A 22 anni Gauff diventa co x.com

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