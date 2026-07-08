Zucchero | il gran finale di Baila Sexy Thing sarà a San Siro il 10 giugno 2027 | l' annuncio dell' artista Il video di Amicait

(askanews) – Zucchero re del palcoscenico, con una carriera mastodontica alle spalle, continua a fare numeri da record ma soprattutto conferma tutta la sua carica dal vivo. Con il tour negli stadi sta celebrando Baila (Sexy Thing) a 25 anni dall’uscita del singolo, una delle hit più amate del repertorio di Fornaciari, nel 2027 ci sarà un grande evento a chiudere i festeggiamenti: Baila a San Siro, il gran finale, in programma il 10 giugno allo Stadio Meazza di Milano. GUARDA LE FOTO Zucchero: le foto del cantante italiano che ha conquistato il mondo. «Siamo in giro con il tour di Baila da un po’, in tutta Europa, abbiamo fatto anche gli Stadi. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Zucchero: il gran finale di "Baila (Sexy Thing)" sarà a San Siro, il 10 giugno 2027: l'annuncio dell'artista. Il video di Amica.it

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