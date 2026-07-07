Zucchero ha annunciato che il 25° anniversario di Baila si concluderà con un concerto a San Siro nel 2026. L'artista, noto per la carriera lunga e ricca di successi, si esibirà in questa data speciale, mantenendo la sua presenza forte sul palco. La notizia è stata comunicata di recente, senza ulteriori dettagli sui biglietti o sul programma. La conferma arriva dopo una serie di esibizioni dal vivo che hanno consolidato la sua reputazione come performer.

Bologna, 7 lug. (askanews) - Zucchero re del palcoscenico, con una carriera mastodontica alle spalle, continua a fare numeri da record ma soprattutto conferma tutta la sua carica dal vivo. Con il tour negli stadi sta celebrando 'Baila (Sexy Thing) 'a 25 anni dall'uscita del singolo, una delle hit più amate del repertorio di Fornaciari, nel 2027 ci sarà un grande evento a chiudere i festeggiamenti: Baila a San Siro, il gran finale, in programma il 10 giugno allo Stadio Meazza di Milano. "Siamo in giro con il tour di Baila da un po', in tutta Europa, abbiamo fatto anche gli Stadi. A celebrare il gran finale a San Siro, come sai, è sempre una cosa molto emozionante. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Zucchero annuncia il gran finale di Baila 25th a San Siro nel '26

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Zucchero - Baila Morena (Live in Arena di Verona 2016)

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. @ZuccheroSugar celebra i 25 anni di Baila (Sexy Thing) con il tour estivo e annuncia il gran finale il 10 giugno 2027 a San Siro. x.com

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