Zucchero annuncia un concerto a San Siro nel giugno 2027, che chiuderà il tour per i 25 anni di ‘Baila (Sexy Thing)’. L’evento sarà il grande finale di una serie di concerti celebrativi della canzone, considerata tra le più note dell’artista. La data e ulteriori dettagli sulla manifestazione non sono stati ancora comunicati.

Milano – Un mega show per chiudere il mega tour per i 25 anni di ‘Baila (Sexy Thing)’, una delle canzoni più amate e conosciute di Zucchero ‘Sugar’ Fornaciari. Il concerto milanese. L’artista emiliano ha annunciato oggi ‘ Baila 25th San Siro – Under the moonlight IL GRAN FINALE’, in programma il 10 giugno 2027 allo stadio Meazza di Milano. Concerto in programma tra un anno, ma biglietti disponibili in prevendita già da domani - martedì 7 luglio – dalle ore 11.00 su Ticketone e nei punti vendita abituali. Il tour. Così, dopo gli attesissimi appuntamenti in corso di "Baila (Sexy Thing) 25th – Under the Moonlight ", il tour estivo negli... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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© Ilgiorno.it - Zucchero porta a Milano il gran finale di ‘Baila (Sexy Thing)’: concerto a San Siro nel giugno 2027

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