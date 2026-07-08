Zlatko Dali? lascia la guida della Croazia | Me ne vado con un cuore soddisfatto e orgoglioso

Zlatko Dali? ha annunciato di aver lasciato il ruolo di commissario tecnico della Croazia. Ha dichiarato di partire con un cuore soddisfatto e orgoglioso. La decisione è stata comunicata ufficialmente, senza ulteriori dettagli sulle motivazioni. Dali? non ricoprirà più il ruolo di allenatore della nazionale. La sua uscita dal ruolo è stata resa nota attraverso un comunicato, senza indicazioni su eventuali successori o motivazioni approfondite.

Zlatko Dali? dice addio alla Croazia: «Me ne vado con un cuore soddisfatto e orgoglioso». Le sue dichiarazioni. Zlatko Dali? non è più il commissario tecnico della Croazia. La notizia è stata ufficializzata attraverso i profili social della Federazione, che ha comunicato la fine del rapporto con l’allenatore dopo un ciclo lunghissimo e ricco di risultati. Ultime notizie Calcio Estero: tutte le novità del giorno provenienti da tutto il mondo COMUNICATO – “ Un arrivo umile. Un viaggio indimenticabile. Un addio fiero. Dopo quasi nove anni, l’allenatore Zlatko Dali? ha deciso di chiudere la sua incredibilmente vittoriosa avventura con la Croazia “ “ Allenatore, grazie di tutto – le vittorie, i successi, le qualificazioni, le medaglie, l’unità, il rispetto e il tuo impegno incrollabile nel combattere per la Croazia, sia in campo che fuori. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

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