Dopo nove anni alla guida della nazionale, il commissario tecnico croato ha annunciato le sue dimissioni. In un messaggio, ha spiegato che il ruolo di allenatore comporta molte decisioni complicate, e questa decisione è stata la più difficile da prendere.

Zlatko Dalic, ct della Croazia da ben nove anni, ha deciso di lasciare l'incarico e ha salutato la nazionale croata con un lungo messaggio: "Il ruolo di selezionatore richiede molte decisioni difficili, ma questa è stata sicuramente la più difficile per me. Ho sempre detto che non c'è onore più grande che guidare la propria nazionale, e che non potrei avere un lavoro più importante, responsabile o bello di questo. Quando ho preso in mano la nazionale, credevo nella qualità dei giocatori e in me stesso, ma non osavo mai sognare che avremmo raggiunto tutto ciò che abbiamo ottenuto in questi quasi nove anni. Non riesco a descrivere... 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

© Sportmediaset.mediaset.it - Croazia, Zlatko Dalic lascia il ruolo di ct dopo nove anni

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Temi più discussi: Croazia, il ct Dalic: Il VAR uccide le emozioni, toglie gioia al calcio. Siamo andati oltre il limite; Arbitraggio pessimo – Dalic furioso per il finale rocambolesco nella sconfitta con il Portogallo; Dalic: Questa è la vera Croazia. I giocatori hanno risposto alle critiche subite; Croazia, Dalic: Mi spiace che per Luka sia finita così, con una triste sconfitta. È stato ancora una volta uno dei migliori.

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