Burdisso lascia il Monza e torna in Argentina | Me ne vado con il dolore dei saluti ma con la dolcezza di aver vissuto un anno meraviglioso

Burdisso lascia il Monza e torna in Argentina. Ha scritto che se ne va con il dolore dei saluti, ma anche con la dolcezza di aver vissuto un anno meraviglioso. Il giocatore ha aggiunto che ora inizia un periodo molto importante per il club e ha augurato successi futuri. La decisione è stata comunicata attraverso un messaggio pubblicato sui social.

Burdisso saluta il Monza e torna a ‘casa’: «Ora inizia un periodo molto importante per questo Club e vi auguro che sia ricco di successi». In casa Monza, dopo l’entusiasmo per il ritorno in Serie A e la conferma in panchina di Paolo Bianco, arriva un cambiamento significativo sul fronte dirigenziale. Il club brianzolo e il direttore sportivo Nicolás Burdisso si separano ufficialmente: l’ex difensore lascia l’incarico per fare rientro in Argentina. Una scelta personale alla base dell’addio. Burdisso, dopo settimane di riflessioni, ha maturato la volontà di tornare in patria, comunicandola alla società che ha preso atto della sua posizione e formalizzato la separazione. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

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