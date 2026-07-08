Zelensky incontra Meloni | contiamo sul sostegno dell’Italia

Il presidente ucraino ha incontrato la premier italiana a margine di un vertice Nato in Turchia. Durante l'incontro è stato confermato il sostegno dell’Italia all’Ucraina e l’impegno a favore di un percorso verso una pace duratura.

Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha incontrato oggi il Presidente dell’Ucraina, Volodymyr Zelensky, a margine del Vertice Nato ad Ankara Nel corso del colloquio è stato ribadito il fermo impegno dell’Italia al fianco dell’Ucraina e a favore di un percorso che conduca a una pace giusta e duratura. “Ho incontrato la leader italiana Giorgia Meloni per un importante colloquio. L’ho informata della situazione in Ucraina”. È quanto fa sapere in un post sul social X il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, dopo l’incontro con la premier a margine del summit Nato ad Ankara, in Turchia. “Abbiamo discusso delle prospettive della nostra... 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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Zelensky arriva a Palazzo Chigi per incontro con Meloni. La pioggia e lingresso in macchina

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