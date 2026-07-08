Vertice Nato di Ankara Meloni incontra Zelensky

Durante il vertice della Nato ad Ankara, la presidente del Consiglio italiana ha incontrato il presidente ucraino. Nel corso dell'incontro, è stato confermato l'impegno dell'Italia a sostenere l’Ucraina e a lavorare per una pace stabile e duratura. Nessun dettaglio su eventuali accordi o dichiarazioni specifiche.

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha incontrato oggi il presidente dell’Ucraina, Volodymyr Zelensky, a margine del vertice della Nato ad Ankara Nel corso del colloquio, spiega Palazzo Chigi, “è stato ribadito il fermo impegno dell’Italia al fianco dell’Ucraina e a favore di un percorso che conduca a una pace giusta e duratura”. La premier ha inoltre “confermato la prosecuzione dell’assistenza italiana alla popolazione ucraina, con particolare attenzione agli interventi volti a rafforzare la resilienza delle infrastrutture energetiche, duramente colpite dagli attacchi russi”. E’ stato “un colloquio importante”, scrive su ‘X’ lo stesso Zelensky dicendo di aver “informato sulla situazione in Ucraina” la premier Meloni. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

Segui gli aggiornamenti su Zelensky.

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

VERTICE NATO AD ANKARA: DAI TEMI SUL TAVOLO ALL'INCONTRO TRUMP-MELONI

Notizie e thread social correlati

Vertice Nato di Ankara: Rutte lancia il maxi piano per la difesa, Trump incontra Zelensky ed ErdoganAl vertice Nato di Ankara si discute di un piano di difesa ampliato, con investimenti miliardari nell’industria militare e supporto all’Ucraina.

Leggi anche: Ucraina, incontro Meloni-Zelensky a margine del vertice Nato ad Ankara

Temi più discussi: Vertice Nato il 7 e l'8 luglio ad Ankara: chi partecipa e quali sono i temi sul tavolo; Vertice Nato di Ankara, ecco risorse e investimenti messi sul piatto dall’Italia; La Turchia apre la sfida della Nato 3.0: Ankara come snodo dell’Alleanza Atlantica che verrà; Il Ministro Tajani ad Ankara per il Vertice NATO.

La Spagna riceve con tranquillità e normalità queste dichiarazioni, fatte da Donald Trump durante il vertice Nato di Ankara. Il nostro Paese mantiene una magnifica relazione sociale, culturale ed economica con gli Stati Uniti e la nostra intenzione è che q x.com

Al vertice NATO ad Ankara, Trump ha ricominciato a dire che gli Stati Uniti dovrebbero controllare la Groenlandia reddit

Le nuove bordate di Trump contro gli alleati al vertice Nato di AnkaraIl secondo giorno del summit segnato dalle spaccature interne all'Alleanza. Sono scontento per la Groenlandia e per il mancato aiuto in Iran, dice il presidente americano. Spagna terribile e Italia ... ilfoglio.it

Vertice di Ankara, Trump: Molto arrabbiato con Nato. Tregua in Iran per me finita. LIVELeggi su Sky TG24 l'articolo Vertice di Ankara, Trump: 'Molto arrabbiato con la Nato, Usa trattati ingiustamente'. LIVE ... tg24.sky.it