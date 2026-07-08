Meloni incontra Zelensky prosegue l’assistenza alla popolazione ucraina

Notizia in breve

La presidente del Consiglio italiana ha incontrato il leader ucraino durante il Vertice Nato ad Ankara. Durante l'incontro, è stato confermato il sostegno dell’Italia all’Ucraina e l’impegno a favorire un percorso verso una pace stabile e duratura. La nota ufficiale sottolinea l’intenzione di proseguire l’assistenza alla popolazione ucraina. Nessun dettaglio è stato fornito sulle eventuali misure concrete o sui contenuti specifici del colloquio.