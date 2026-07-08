Meloni incontra Zelensky prosegue l’assistenza alla popolazione ucraina
La presidente del Consiglio italiana ha incontrato il leader ucraino durante il Vertice Nato ad Ankara. Durante l'incontro, è stato confermato il sostegno dell’Italia all’Ucraina e l’impegno a favorire un percorso verso una pace stabile e duratura. La nota ufficiale sottolinea l’intenzione di proseguire l’assistenza alla popolazione ucraina. Nessun dettaglio è stato fornito sulle eventuali misure concrete o sui contenuti specifici del colloquio.
La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha incontrato il leader ucraino Volodymyr Zelensky a margine del Vertice Nato ad Ankara. Nel corso del colloquio, spiega una nota di Palazzo Chigi, «è stato ribadito il fermo i mpegno dell’Italia al fianco dell’Ucraina e a favore di un percorso che conduca a una pace giusta e duratura». Meloni ha inoltre «confermato la prosecuzione dell’ assistenza italiana alla popolazione ucraina, con particolare attenzione agli interventi volti a rafforzare la resilienza delle infrastrutture energetiche, duramente colpite dagli attacchi russi». 🔗 Leggi su Lettera43.it
Segui gli aggiornamenti su Zelensky.
Meloni e Zelensky puntano sui droni: può cambiare la guerra in Ucraina
Notizie e thread social correlati
Ucraina, Zelensky incontra delegazione Usa: i colloqui a KievIl presidente ucraino ha ricevuto a Kiev una delegazione statunitense composta da un senatore e da un rappresentante alla Camera.
Bilaterale Meloni-Zelensky: “L’Italia al fianco di Kiev. Assistenza alle infrastrutture energetiche colpite dalla Russia”La premier italiana ha incontrato il presidente ucraino durante un vertice Nato ad Ankara.
Temi più discussi: Meloni incontra Zelensky, prosegue l'assistenza alla popolazione ucraina; Vertice Nato, Meloni incontra Zelensky: 'Prosegue l'assistenza alla popolazione ucraina'; Stefanini (Ispi): Meno Meloni cerca Trump e meglio è, si trinceri dietro posizione Ue.
Meloni incontra Zelensky a margine del Vertice Nato: Prosegue l'assistenza alla popolazione ucraina. La premier arrivata al complesso presidenziale Bestepe di Ankara con i ministri Tajani e Crosetto #ANSA x.com
Meloni incontra Zelensky a margine del Vertice Nato: Prosegue l'assistenza alla popolazione ucraina. La premier arrivata al complesso presidenziale Bestepe di Ankara con i ministri Tajani e Crosetto #ANSA facebook
Meloni incontra Zelensky: fermo sostegno Italia a fianco Ucraina(Teleborsa) - Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha incontrato oggi il Presidente dell'Ucraina, Volodymyr Zelensky, a margine del Vertice NATO ad Ankara. Nel corso del colloquio - spiega Pal ... finanza.repubblica.it
Meloni incontra Zelensky, prosegue l'assistenza alla popolazione ucrainaLa presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha incontrato oggi il presidente dell'Ucraina, Volodymyr Zelensky, a margine del Vertice Nato ad Ankara. (ANSA) ... ansa.it