Meloni incontra Zelensky prosegue l’assistenza alla popolazione ucraina

Da lettera43.it 8 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La presidente del Consiglio italiana ha incontrato il leader ucraino durante il Vertice Nato ad Ankara. Durante l'incontro, è stato confermato il sostegno dell’Italia all’Ucraina e l’impegno a favorire un percorso verso una pace stabile e duratura. La nota ufficiale sottolinea l’intenzione di proseguire l’assistenza alla popolazione ucraina. Nessun dettaglio è stato fornito sulle eventuali misure concrete o sui contenuti specifici del colloquio.

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La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha incontrato il leader ucraino Volodymyr Zelensky a margine del Vertice Nato ad Ankara. Nel corso del colloquio, spiega una nota di Palazzo Chigi, «è stato ribadito il fermo i mpegno dell’Italia al fianco dell’Ucraina e a favore di un percorso che conduca a una pace giusta e duratura». Meloni ha inoltre «confermato la prosecuzione dell’ assistenza italiana alla popolazione ucraina, con particolare attenzione agli interventi volti a rafforzare la resilienza delle infrastrutture energetiche, duramente colpite dagli attacchi russi». 🔗 Leggi su Lettera43.it

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