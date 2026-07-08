Una guardia giurata ha trovato morto un uomo di 61 anni nei portici del Liston, in piazza Bra, a Verona, martedì mattina alle 8. La vittima, conosciuta come clochard, aveva scelto quel luogo come punto di sosta da qualche tempo. Non sono stati forniti dettagli sulle cause del decesso. La zona era il suo abituale riparo, come aveva fatto per diversi mesi. La polizia sta indagando sulle circostanze del decesso.

Lo ha trovato una guardia giurata martedì mattina verso le 8, in quel posto che lui da qualche tempo aveva scelto come giaciglio. Erano i portici del Liston, su piazza Bra, all’altezza della banca, che Youssef aveva scelto come tetto a Verona. Lui, che come casa aveva la strada, è morto lì. Quando il vigilante è arrivato ha provato a scuoterlo. Succede che quell’angolo riparato diventi la dimora di chi una dimora non ce l’ha e solitamente basta quel gesto per farli svegliare e allontanare. Ma Youssef martedì a quello scrollare non si è mosso. Era morto durante la notte, Youssef. E il suo corpo è rimasto lì, fino a mattina inoltrata. Fino a quando gli agenti delle volanti hanno fatto i loro rilievi e Youssef è stato portato all’istituto di medicina legale in Borgo Roma. 🔗 Leggi su Corrieredelveneto.corriere.it

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© Corrieredelveneto.corriere.it - Youssef, il clochard di 61 anni trovato morto nel «salotto» di piazza Bra a Verona

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