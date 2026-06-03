Un uomo di 37 anni è stato trovato morto nel parcheggio sotterraneo di piazza Venerio. Il corpo senza vita è stato scoperto nel pomeriggio di oggi, 3 giugno. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma l’uomo era già deceduto. Le forze dell’ordine hanno avviato le indagini per chiarire le cause del decesso. Non ci sono ancora dettagli su eventuali responsabilità o altri elementi emersi. La salma è stata sottoposta ad autopsia.

UDINE - Tragedia nel pomeriggio di oggi, 3 giugno, nel cuore di Udine. Il corpo senza vita di un uomo, di 37 anni originario di Pozzuolo, è stato rinvenuto all'interno del parcheggio sotterraneo di piazza Venerio, scatenando l'immediato intervento delle forze dell'ordine e dei soccorsi. Il ritrovamento è avvenuto al livello -1 della struttura, in un'area di sosta situata a poca distanza dallo stallo di un'auto e nei pressi di un veicolo parcheggiato. I soccorsi La macchina dei soccorsi si è attivata tempestivamente a seguito della segnalazione. I sanitari del 118 sono giunti sul posto d'urgenza con un'ambulanza, ma per l'uomo non c'era ormai più nulla da fare: il personale medico ha solo potuto constatare il decesso. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

© Ilgazzettino.it - Uomo di 37 anni trovato morto nel parcheggio sotterraneo di piazza Venerio. Indagini in corso

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Uomo trovato morto nel parcheggio sotterraneo di piazza VenerioUn uomo è stato trovato morto nel pomeriggio nel parcheggio sotterraneo di piazza Venerio.

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