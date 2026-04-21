Durante l’episodio di RAW del 20 aprile, si è parlato molto delle conseguenze di WrestleMania e tra i personaggi più attesi c’era CM Punk. Dopo l’evento, il wrestler non si è nascosto, partecipando a un faccia a faccia acceso con un altro atleta. L’incontro ha attirato l’attenzione dei fan, che hanno seguito con interesse i dettagli della discussione.

Durante l’episodio di RAW del 20 aprile, c’era grande attesa per le conseguenze di WrestleMania, e CM Punk era inevitabilmente uno dei protagonisti più attesi. Reduce dalla sconfitta contro Roman Reigns a WrestleMania 42, Punk ha aperto il suo promo parlando delle perdite personali vissute di recente. Ha ricordato il suo cane Larry e diversi membri dello staff WWE scomparsi negli ultimi mesi, invitando il pubblico a rendere loro omaggio. CM Punk says he's been dealing with a lot of loss over the last 6 months and shouts out everyone who the WWE family has lost recently #WWERAW pic.twitter.comEv4CD602cZ — The Movement – Pro Wrestling (@TheMovementXx) April 21, 2026 Punk ha poi ammesso che la sconfitta a WrestleMania fa particolarmente male.🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - WWE: CM Punk non si nasconde dopo WrestleMania, faccia a faccia infuocato con Cody Rhodes

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