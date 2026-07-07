CM Punk ha vinto il titolo mondiale WWE nel main event di Raw del 6 luglio 2026, all’Allstate Arena di Chicago, sostituendo Cody Rhodes all’ultimo momento. Punk ha battuto Sami Zayn, che aveva detenuto il titolo per nove giorni. Questa vittoria rappresenta l’ottavo titolo mondiale in carriera per Punk. Sami Zayn era campione dal 28 giugno 2026, data in cui aveva conquistato il titolo.

CM Punk è il nuovo campione WWE. Nel main event di Raw del 6 luglio 2026, all’ Allstate Arena di Chicago, Punk ha sostituito all’ultimo momento Cody Rhodes e ha battuto Sami Zayn, conquistando l’ottavo titolo mondiale della sua carriera in WWE. Per lui era la prima apparizione dallo scorso aprile. Gunther mette fuori gioco Cody Rhodes. Tutto è partito dal segmento di apertura. Nel backstage Cody Rhodes, sfidante numero uno e avversario annunciato per la cintura, ha avuto un faccia a faccia acceso con Zayn. A quel punto è spuntato Gunther, che ha steso Rhodes con una powerbomb attraverso un tavolo. “Prego, Sami”, ha detto l’austriaco, prima di scagliare un calcio contro la portiera dell’auto colpendo un Cody già a terra e sanguinante. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - WWE: Sami Zayn campione dura solo 9 giorni, CM Punk torna e conquista il titolo a Raw

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SAMI ZAYN CAMPIONE DEL MONDO - WWE Night of Champions 2026

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