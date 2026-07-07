WWE | CM Punk spezza il sogno di Sami Zayn la WWE sommersa dalle critiche

Sami Zayn ha perso il WWE Championship dopo nove giorni, nonostante avesse aspettato 13 anni per conquistarlo. La WWE si trova al centro di molte critiche da parte dei fan, che si sono lamentati della brevità della sua vittoria. La sconfitta è avvenuta in un match contro CM Punk, che ha interrotto il sogno di Zayn di mantenere il titolo più a lungo. La federazione ha ricevuto numerose reazioni negative sui social e sui forum dedicati.

Sami Zayn ha aspettato 13 anni per conquistare finalmente il WWE Championship, ma molti fan sono furiosi per il fatto che la sua corsa al titolo sia durata appena nove giorni. Nella puntata di RAW della scorsa notte, davanti al pubblico di casa a Chicago, CM Punk ha sconfitto Zayn conquistando l’ Undisputed WWE Championship e regalando ai suoi tifosi un momento indimenticabile. Tuttavia, sui social la reazione non è stata soltanto di festa: molti fan si sono chiesti perché la WWE abbia deciso di interrompere così rapidamente il regno di Sami, arrivato dopo anni di attesa e sacrifici. CM Punk spezza il sogno di Sami Zayn: La WWE sommersa dalle critiche. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

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