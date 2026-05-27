Il 26 maggio, nell’episodio di NXT, una nuova wrestler ha fatto il suo debutto ufficiale sul ring. La performance ha attirato l’attenzione degli spettatori, segnando l’ingresso di una promessa nel roster. La puntata ha combinato azione e spettacolo, con questa atleta che ha mostrato le sue capacità in vista di future sfide. Nessuna altra informazione è stata comunicata sui dettagli del debutto o sull’identità della wrestler.

L’episodio di NXT del 26 maggio ha offerto il consueto mix di azione e spettacolo, ma questa settimana c’è stato anche il debutto sul ring di una nuova Superstar molto promettente. La divisione NXT continua infatti a rinnovarsi con nuovi talenti, e questa volta è toccato a Layla Diggs mettersi in mostra affrontando Jaida Parker. Già la scorsa settimana, durante un segmento nel backstage, tra Parker e Diggs era nato un acceso confronto verbale. Da lì è stato ufficializzato il match andato in scena nell’episodio di questa settimana, segnando così il debutto ufficiale di Layla Diggs. Layla Diggs may not want to mess with @JaidaParkerwwe pic.twitter. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - WWE: Layla Diggs fa il suo debutto ufficiale sul ring di NXT

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