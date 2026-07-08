WWE | Dorian Van Dux e Sean Legacy ottengono una chance per l’NXT Tag Team Championship

Dorian Van Dux e Sean Legacy hanno ottenuto una chance per l’NXT Tag Team Championship. I loro avversari saranno i membri del Vanity Project, Brad Baylor e Ricky Smokes. La sfida si terrà in un prossimo evento di wrestling. La competizione tra le due coppie è stata annunciata ufficialmente. Nessuna data è ancora stata comunicata.

I membri del Vanity Project, Brad Baylor e Ricky Smokes, conoscono finalmente l’identità dei loro prossimi sfidanti ai WWE NXT Tag Team Championship. Nell’episodio di ieri sera di NXT, quattro squadre si sono affrontate in un Fatal 4-Way Match per determinare i nuovi primi sfidanti ai titoli di coppia: Gli OTM ( Bronco Nima e Lucien Price ), Dorian Van Dux e Sean Legacy, i Birthright ( Channing “Stacks” Lorenzo e Uriah Connors ) e DarkState ( Osiris Griffin e Cutler James ). Ecco i nuovi sfidanti ai Tag Team Championship dopo il Fatal 4-Way Match. I membri dei DarkState sembravano a un passo dalla vittoria quando Griffin ha travolto tutti gli avversari con uno spettacolare tuffo oltre la terza corda. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

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Dorian Van Dux and Sean Legacy Entrance: WWE NXT 24 June 2026

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