WWE | Izzi Dame ottiene una title shot per l’NXT Women’s Championship

Durante l’ultima puntata di WWE NXT, Izzi Dame ha conquistato una possibilità di sfidare per il titolo femminile della categoria. La sua qualificazione è arrivata dopo un segmento sul ring che ha visto coinvolte diverse protagoniste della divisione femminile. La wrestler ha ottenuto così l’opportunità di competere per la cintura in un match futuro. L’episodio ha visto momenti di tensione tra le atlete mentre si stava definendo la sfida per il titolo.

Izzi Dame avrà ufficialmente un’opportunità per il titolo femminile di WWE NXT. Durante l’ultima puntata dello show, Dame ha ottenuto una futura title shot dopo un acceso segmento sul ring che ha coinvolto diverse protagoniste della divisione femminile. Tutto è iniziato con Kelani Jordan, che si è lamentata del fatto di non aver ancora ricevuto un’opportunità titolata. La wrestler ha dichiarato di sentirsi superiore a tutte le altre donne del roster, comprese quelle recentemente approdate nel main roster. A interromperla è stata Izzi Dame, che ha ricordato di aver schienato la campionessa Lola Vice in un match di coppia la settimana precedente, sostenendo quindi di meritare la title shot. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

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