WWE | Austin Theory rivela il consiglio di John Cena Disse a Vince che dovevo diventare face

Dopo oltre tre anni da WrestleMania 39, Austin Theory ha rivelato che John Cena gli consigliò di diventare un personaggio positivo. Secondo quanto raccontato, il 17 volte campione del mondo avrebbe suggerito ai vertici della federazione di trasformare Theory in un babyface subito dopo il loro match. La conversazione si sarebbe svolta con Vince McMahon, che avrebbe preso in considerazione il suggerimento.

A distanza di oltre tre anni da WrestleMania 39, Austin Theory ha svelato un curioso retroscena sul suo match contro John Cena, raccontando come il 17 volte campione del mondo avesse addirittura suggerito a Vince McMahon di trasformarlo in babyface subito dopo l’incontro. Ospite del podcast Impaulsive, Theory ha ricordato tutto il percorso che portò alla sfida contro il suo idolo d’infanzia, un match che aprì la prima serata di WrestleMania 39 e che lo vide difendere con successo lo United States Championship. Prima dell’evento, Cena cercò di indirizzare Theory verso un’evoluzione del personaggio. “Andai nella sua palestra, cenammo insieme e parlammo a lungo. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

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Austin Theory Reveals Cenas Advice

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