WWE | John Cena rompe il silenzio sulle critiche al John Cena Classic

John Cena ha commentato le reazioni dei fan al suo nuovo progetto in WWE, riconoscendo che ci sono opinioni contrastanti. Il wrestler e attore ha affermato di essere consapevole delle critiche e ha dichiarato di non voler abbandonare l'iniziativa. La sua posizione è chiara: non intende ritirarsi o cambiare rotta, nonostante le divergenze di opinioni tra il pubblico.

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John Cena è perfettamente consapevole che i fan siano divisi riguardo al suo nuovo progetto in WWE e non ha alcuna intenzione di tirarsi indietro. Dopo l’annuncio del John Cena Classic durante Backlash, online sono arrivate reazioni piuttosto contrastanti. Alcuni fan hanno apprezzato l’idea di una nuova competizione WWE basata sul voto del pubblico, mentre altri si sono detti confusi sul funzionamento del format. “Il John Cena Classic potrebbe non essere perfetto sotto molti aspetti, ma rappresenta autenticamente chi sono io (e nemmeno io sono perfetto) e riflette i miei valori e le mie convinzioni. So bene che c’è il rischio che possa essere un fallimento completo, ma non ho paura di questo.🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - WWE: John Cena rompe il silenzio sulle critiche al John Cena Classic ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate WWE: Lo “storico” annuncio di John Cena potrebbe non riguardare Club WWENegli ultimi giorni John Cena ha promesso ai fan del WWE universe un’annuncio che avrebbe cambiato la WWE, definito “storico”. WWE: John Cena pronto a un nuovo ruolo dopo il ritiroDopo il ritiro ufficiale dal ring avvenuto nel dicembre 2025, John Cena guarda già al futuro all’interno della WWE.