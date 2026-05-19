WWE | John Cena commenta l’aspetto più contestato del John Cena Classic

Dopo l’annuncio del John Cena Classic durante l’evento Backlash, una parte del pubblico ha espresso diverse opinioni riguardo a questa iniziativa. Sono stati sollevati vari commenti sui dettagli dell’evento e sulla sua possibile interpretazione nel contesto della disciplina. Alcune persone hanno commentato le modalità di svolgimento e gli aspetti organizzativi, mentre altre si sono concentrate sul ruolo di alcuni protagonisti coinvolti. La discussione si è rapidamente diffusa tra gli appassionati sui social media e nei forum dedicati.

A seguito dell’annuncio del John Cena Classic di Backlash, una fetta abbastanza numerosa di pubblico ha storto il naso in merito al torneo annunciato da Cena, soprattutto per quanto riguarda un aspetto fondamentale: la gestione delle vittorie e delle sconfitte, dal momento che stando a quanto annunciato da John Cena stesso, i fan potranno scegliere il vincitore del torneo tramite il loro voto. Dal momento che il vincitore nel wrestling si è sempre deciso solo tramite l’esito degli incontri, ovviamente questo aspetto molto discusso ha fatto sollevare numerose polemiche. Parlando ai microfoni di The Takedown, lo stesso John Cena ha provato a... 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

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