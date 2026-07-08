Marta Kostyuk ha battuto Jasmine Paolini con un punteggio di 6-3, 6-2 nei quarti di finale di Wimbledon. La partita si è disputata sul Centre Court. La giocatrice ucraina avanza in semifinale, mentre la toscana si ferma ai quarti. Paolini, numero 17 del mondo, era la tredicesima testa di serie del torneo.

Si ferma ai quarti di finale il cammino di Jasmine Paolini a Wimbledon, terzo Slam della stagione in corso sull’erba dell’All England Club. La 30enne toscana, numero 17 del mondo e tredicesima testa di serie, cede per 6-3 6-2 sul Centre Court di fronte all’ucraina Marta Kostyuk, numero 13 Wta e 12 del tabellone. Per Paolini sfuma così la seconda semifinale nel Major londinese dopo essere arrivata in finale nel 2024, poi persa contro Barbora Krejcikova. Eguaglia invece il suo miglior risultato in uno Slam la 24enne ucraina, capace di raggiungere la semifinale anche all’ultimo Roland Garros, dove è stata poi battuta da Mirra Andreeva, che ha poi trionfato in finale sulla terra parigina. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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© Ilfattoquotidiano.it - Wimbledon, tra Paolini e Kostyuk non c’è storia: l’ucraina vince nettamente e vola in semifinale

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