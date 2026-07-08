L’ucraina ha battuto l’italiana con due set secchi, 6-3 e 6-2, qualificandosi per le semifinali di Wimbledon 2026. La partita si è conclusa in circa un’ora e mezza, con l’avversaria che ha dominato in lungo e in largo. La vincitrice ha così conquistato un posto tra le prime dieci del ranking mondiale. L’italiana ha mostrato un buon livello di gioco, nonostante la sconfitta.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.52 Questa sconfitta non toglie l’ottimo torneo disputato da Paolini che ha giocato il miglior tennis del suo 2026. Questi quarti di finale ottenuti a Wimbledon possono essere il punto di partenza per l’italiana per voltare definitivamente pagina e tornare in top 10. 15.51 Il dominio i Kostyuk si evince anche dalle statistiche. L’ucraina ha messo a segno 19 vincenti e 19 gratuiti contro gli 8 vincenti ed i 26 non forzati di Paolini 15.50 Kostyuk ha concesso solamente le briciole al servizio. L’ucraina ha vinto il 90% dei punti con la prima, entrata il 50% delle volte, ed il 67% con la seconda. Kostyuk ha perso in totale 9 punti al servizio di cui 3 con un doppio fallo. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - LIVE Paolini-Kostyuk 3-6, 2-6 Wimbledon 2026 in DIRETTA: l’ucraina domina, vola in semifinale ed entra in top 10

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LIVE: Paolini VS Kostyuk, Cobolli VS Fery (Wimbledon 2026 - Quarti di finale)

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