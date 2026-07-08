Jasmine Paolini si è fermata ai quarti di finale a Wimbledon, sconfitta dall'ucraina Marta Kostyuk in due set, 6-3 e 6-2. La partita è durata un'ora e 9 minuti.

Non è andata bene, oggi, ma il percorso intrapreso è quello giusto. Jasmine Paolini deve arrendersi all’ucraina Marta Kostyuk che ha la meglio con il punteggio di 6-3, 6-2 dopo un’ora e 9 minuti di gioco. Si ferma ai quarti di finale di Wimbledon un percorso intrapreso con tanti dubbi e insicurezze visto il difficile inizio del 2026 ma la tennista toscana ha ritrovato il suo tennis, è salita di livello gara dopo gara così come nel ranking Atp visto il suo ritorno in top ten. Oggi ha sbagliato qualcosa di troppo ma al cospetto di un’avversaria sempre centrata e di livello come l’ucraina non era così facile imporsi. Fiducia nei propri mezzi e una condizione fisica in crescendo devono essere i punti cardine di Jasmine Paolini per il prosieguo della stagione. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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© Ilgiornale.it - Wimbledon, si ferma ai quarti la corsa di Paolini: l'ucraina Kostyuk vince in due set

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