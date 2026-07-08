Wimbledon | si spegne la luce a Cobolli Fery trionfa a sorpresa

Notizia in breve

A Wimbledon, Arthur Fery ha battuto Flavio Cobolli in tre set, 6-4, 7-6, 6-0, qualificandosi per la semifinale. Fery, britannico di origine francese, ha ottenuto la vittoria grazie a una wild card. Cobolli, italiano, si è fermato ai quarti di finale. Fery ha vinto il match in due ore e 20 minuti, sorprendendo per il risultato. La partita si è svolta sul Centrale, davanti a un pubblico numeroso.