Wimbledon | si spegne la luce a Cobolli Fery trionfa a sorpresa

Da sport.quotidiano.net 8 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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A Wimbledon, Arthur Fery ha battuto Flavio Cobolli in tre set, 6-4, 7-6, 6-0, qualificandosi per la semifinale. Fery, britannico di origine francese, ha ottenuto la vittoria grazie a una wild card. Cobolli, italiano, si è fermato ai quarti di finale. Fery ha vinto il match in due ore e 20 minuti, sorprendendo per il risultato. La partita si è svolta sul Centrale, davanti a un pubblico numeroso.

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Londra, 8 luglio 2026 – Il giro giusto della porta scorrevole lo ha preso Arthur Fery.  Britannico, ma figlio di un imprenditore multimilionario  francese, diventato sorpresa di Wimbledon grazie a una wild card e oggi capace di battere un incredulo Flavio Cobolli 6-4, 7-6, 6-0 centrando la semifinale. Con la sua avanzata inesorabile ha conquistato del pubblico di casa, senza sbagliare un colpo. La capacità di cogliere l’attimo l’ormai ex numero 114 del mondo (da lunedì un vigioroso balzo nel ranking) la sfrutta in modo immediato contro un Flavio Cobolli partito non proprio con le marce alte. Colpevole l’azzurro di non aver sfruttato una palla break nel sesto gioco, si fa strappare poi il servizio nelle ultime tornate del parziale. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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