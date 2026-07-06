Wimbledon sorpresa Fery | batte Dimitrov e sfiderà Cobolli ai quarti

Flavio Cobolli sfiderà Arthur Fery ai quarti di finale di Wimbledon: il britannico, a sorpresa, supera in cinque set il bulgaro Dimitrov, battuto con il punteggio di 7-5, 3-6, 4-6, 6-4, 7-6(7). Avanza anche Fritz: 7-6(1), 6-4, 6-4 a Bublik. Nel tabellone femminile, saluta Madison Keys, beffata da Noskova che si impone 6-4, 7-6(2). Kostyuk (doppio 6-4 a Krueger) sarà l'avversaria di Jasmine Paolini, avanti anche Mertens (6-4, 6-4 a Muchova)., TABELLONE MASCHILELa sorpresa di giornata a Wimbledon è l'eliminazione di Grigor Dimitrov, che si intreccia inevitabilmente col percorso di Flavio Cobolli. L'italiano, infatti, non sfiderà il bulgaro, bensì Arthur Fery, coetaneo dell'italiano (entrambi sono classe 2002) e prima del torneo fuori dalla top 100 Atp. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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