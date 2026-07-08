LIVE Cobolli-Fery 4-6 6-7 0-6 Wimbledon 2026 in DIRETTA | si infrange il sogno dell’azzurro

Da oasport.it 8 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il giocatore italiano ha perso in tre set contro l’avversario, con i punteggi di 4-6, 6-7 e 0-6, chiudendo la partita in poco più di due ore. Fery, partito come numero 114 del ranking mondiale, ha raggiunto virtualmente la posizione 36 durante il torneo. La partita è stata segnata da un rendimento non costante di Cobolli, che non è apparso concentrato durante l’incontro. La sconfitta ha impedito all’italiano di avanzare alla fase successiva del torneo.

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CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.32 Fery ha iniziato il torneo da n.114 del mondo, ma è già virtualmente n.36. 18.31 Oggi Cobolli non c’era con la testa. Le giornate negative possono capitare, anche nei quarti di finale di uno Slam. Di contro si è ritrovato davanti un avversario letteralmente indemoniato, che ha giocato una partita oggettivamente perfetta. 18.29 Arthur Fery ha sconfitto Flavio Cobolli per 6-4, 7-6, 6-0 in 2 ore e 14 minuti. 0-6 Ace esterno. Finisce qui. Fery, n.114 del mondo e wild-card, approda in semifinale a Wimbledon. 40-0 Incredibile Fery, scivola, ma nonostante ciò si rianza come un gatto felino e riesce a mettere dentro la volée di rovescio. 🔗 Leggi su Oasport.it

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