LIVE Cobolli-Fery 4-6 6-7 0-6 Wimbledon 2026 in DIRETTA | si infrange il sogno dell’azzurro

Il giocatore italiano ha perso in tre set contro l’avversario, con i punteggi di 4-6, 6-7 e 0-6, chiudendo la partita in poco più di due ore. Fery, partito come numero 114 del ranking mondiale, ha raggiunto virtualmente la posizione 36 durante il torneo. La partita è stata segnata da un rendimento non costante di Cobolli, che non è apparso concentrato durante l’incontro. La sconfitta ha impedito all’italiano di avanzare alla fase successiva del torneo.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.32 Fery ha iniziato il torneo da n.114 del mondo, ma è già virtualmente n.36. 18.31 Oggi Cobolli non c’era con la testa. Le giornate negative possono capitare, anche nei quarti di finale di uno Slam. Di contro si è ritrovato davanti un avversario letteralmente indemoniato, che ha giocato una partita oggettivamente perfetta. 18.29 Arthur Fery ha sconfitto Flavio Cobolli per 6-4, 7-6, 6-0 in 2 ore e 14 minuti. 0-6 Ace esterno. Finisce qui. Fery, n.114 del mondo e wild-card, approda in semifinale a Wimbledon. 40-0 Incredibile Fery, scivola, ma nonostante ciò si rianza come un gatto felino e riesce a mettere dentro la volée di rovescio. 🔗 Leggi su Oasport.it

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