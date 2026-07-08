Jasmine Paolini scende in campo oggi, 8 luglio 2026, contro l’ucraina Marta Kostyuk per i quarti di finale a Wimbledon 2026. L’azzurra, testa di serie numero 13, apre il programma sul Campo Centrale contro la numero 12 del seeding. Dopo di lei scenderà in campo un altro italiano, Flavio Cobolli, contro il britannico Arthur Fery, nel match valido anche qui per i quarti di finale del tabellone maschile. Wimbledon 2026, la diretta del match Paolini-Kostyuk Inizio diretta: 080726 14:39 Fine diretta: 080726 18:00 Punti chiave. 14:38 080726 Al via il match tra Paolini e Kostyuk: primo game all'azzurra Jasmine Paolini al servizio inizia conquistando il primo game della partita contro l’ucraina Kostyuk. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Segui gli aggiornamenti su Paolini.

© Lapresse.it - Paolini-Kostyuk ai quarti di finale Wimbledon 2026: il match in diretta

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

LIVE COBOLLI - FERY, KOSTYUK - PAOLINI QUARTI DI FINALE WIMBLEDON

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: LIVE Paolini-Eala 6-4 4-6 6-3, Wimbledon 2026 in DIRETTA: l’azzurra torna a brillare, sfiderà Kostyuk ai quarti

Che Italia a Wimbledon! Paolini batte la sorpresa Eala (2-1) e accede ai quarti. Affronterà KostyukJasmine Paolini ha vinto il suo match agli ottavi di finale di Wimbledon, battendo la filippina Alex Eala in tre set con il punteggio di 6-4, 4-6,...

Temi più discussi: Jasmine Paolini oggi a Wimbledon 2026 contro Marta Kostyuk: programma, orario e dove vedere la partita in diretta tv e streaming · Tennis WTA; Wimbledon, oggi Paolini-Kostyuk: orario, precedenti e dove vederla; Paolini, è tornata la magia. Batte Eala e si emoziona per Federer in tribuna: Sei il mio idolo; Chi è e come gioca Marta Kostyuk, l’avversaria di Paolini ai quarti di Wimbledon.

#Paolini- #Kostyuk diretta #Wimbledon: segui Jasmine ai quarti di finale. Tennis oggi LIVE x.com

Wimbledon, Cobolli e Paolini ai quarti vogliono imitare Sinner: orari e avversari di oggiSinner è già in semifinale a Wimbledon, contro Djokovic. Oggi Cobolli e Paolini scendono in campo per provare a raggiungerlo ... iodonna.it

Wimbledon, Paolini-Kostyuk oggi ai quarti di finale: a che ora si gioca, precedenti e dove vederla in TVWimbledon in diretta: Jasmine Paolini, numero 17, incontra la n.12 del seeding Marta Kostyuk per i quarti di finale sul campo centrale. La partita inizia alle ore 14:30, è possibile seguirla in TV su ... fanpage.it

2026 Wimbledon Ladies' Singles Round 4: [13] J. Paolini def. [29] A. Eala 6-4, 4-6, 6-3 reddit