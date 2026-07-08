Durante il match di Wimbledon 2026, Kostyuk ha vinto il primo set 6-3 e si trova avanti di un break nel secondo, con il punteggio attuale di 3-1. Nell’ultimo scambio, Kostyuk ha realizzato un punto vincente con un servizio centrale, mentre Paolini ha risposto solo toccando la palla. La partita prosegue con Kostyuk in vantaggio, dopo aver conquistato il primo set e mantenuto il break nel secondo.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Seconda 40-30 Prima al centro perfetta per Kostyuk, Paolini può solo toccare la risposta 30-30 Splendido punto vinto da Paolini che si difende all’inizio, ribalta lo scambio con un rovescio sulla riga e poi fa fare da tergicristallo all’ucraina forzandola all’errore 30-15 Kostyuk esagera e va fuori giri con il dritto in uscita dal servizio. Il colpo dell’ucraina termina ampiamente lungo. 30-0 Servizio e dritto per Kostyuk 15-0 Paolini risponde bene e si crea la possibilità di accelerare con il dritto lungolinea che però termina in corridoio. 1-3 Break Kostyuk: un altro gratuito per l’italiana che perde in lunghezza il controllo del dritto. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - LIVE Paolini-Kostyuk 3-6, 1-3 Wimbledon 2026 in DIRETTA: ucraina avanti di set e break

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LIVE: Paolini VS Kostyuk, Cobolli VS Fery (Wimbledon 2026 - Quarti di finale)

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