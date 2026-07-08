Jasmine Paolini è stata eliminata nei quarti di finale di Wimbledon 2026, perdendo in due set contro una avversaria. La partita si è conclusa con la sconfitta della tennista italiana, che non è riuscita a superare il turno successivo ai quarti. La competizione si è interrotta per lei in questa fase del torneo.

Jasmine Paolini fermata ai quarti di finale di Wimbledon 2026. LONDRA (INGHILTERRA) – La corsa di Jasmine Paolini ai Championships di Wimbledon 2026 si ferma ai quarti di finale. La tennista toscana, attuale numero 17 del mondo e tredicesima testa di serie, ha affrontato un’avversaria ostica quale Marta Kostyuk, numero 13 WTA, sul prestigioso Centre Court. La sfida, che ha visto trionfare l’ucraina con un punteggio di 6-3 6-2, segna un momento amaro per Paolini, che ambiva a rivivere l’emozione di una semifinale dopo il suo straordinario percorso del 2024. Un percorso inaspettato per Paolini. Jasmine Paolini, 30 anni e una carriera costellata di sfide e successi, non è riuscita a proseguire il suo percorso a Wimbledon come sperato. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

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© Napolipiu.com - Wimbledon: Paolini sconfitta in due set da Kostyuk nei quarti di finale.

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Close Call, Wimbledon Day 9: Sinner apre i quarti di finale

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Jasmine Paolini si ferma ai quarti di finale a Wimbledon: Marta Kostyuk vince con merito in due setJasmine Paolini è stata eliminata nei quarti di finale di Wimbledon, sconfitta dalla giocatrice avversaria in due set.

Wimbledon, si ferma ai quarti la corsa di Paolini: l'ucraina Kostyuk vince in due setJasmine Paolini si è fermata ai quarti di finale a Wimbledon, sconfitta dall'ucraina Marta Kostyuk in due set, 6-3 e 6-2.

Temi più discussi: Paolini, il tabellone si apre: eliminazioni per Swiatek, Rybakina e Anisimova; Wimbledon, Paolini torna al terzo turno: battuta in due set Golubic; Serena Williams sconfitta al rientro a Wimbledon. Swiatek e Rybakina lasciano un set, sorridono Grant e Paolini; Wimbledon: la miglior Paolini del 2026 annienta Sakkari e avanza agli ottavi.

Jasmine viene sconfitta in due set da Marta Kostyuk (6-3;6-2) e saluta lo Slam inglese. #Tuttosport #Paolini #Kostyuk #Wimbledon x.com

Il percorso ispiratore di Alex Eala ai Campionati di Wimbledon 2026 si conclude agli ottavi di finale dopo la sconfitta contro l'italiana Jasmine Paolini reddit

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