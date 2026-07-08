Jasmine Paolini si ferma ai quarti di finale a Wimbledon | Marta Kostyuk vince con merito in due set

Da oasport.it 8 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Jasmine Paolini è stata eliminata nei quarti di finale di Wimbledon, sconfitta dalla giocatrice avversaria in due set. La vittoria è andata alla rivale, che ha conquistato il match senza perdere set. Paolini conclude così la sua corsa nel torneo, fermandosi a questo stadio. Nonostante l’eliminazione, il risultato rappresenta un traguardo importante per la giocatrice in vista di future competizioni.

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Jasmine Paolini esce di scena ai quarti di finale a Wimbledon, ma, nonostante tutto, può considerare questo come un risultato che vale l’inizio di un riscatto a livello personale. In semifinale ci va Marta Kostyuk: l’ucraina, in un’ora e 9 minuti, si porta a casa un 6-3 6-2 che la porta al penultimo atto per la seconda volta consecutiva, dopo il Roland Garros. L’avversaria sarà la ceca Linda Noskova, vittoriosa per 6-3 7-5 sulla belga Elise Mertens. I primi game si snodano in maniera abbastanza tranquilla, anche se sull’1-1 è Paolini che si ritrova a dover uscire da una situazione di 40 pari. Sul 2-2, però, dal 40-15 Kostyuk rimonta fino alla parità e poi alla prima palla break, ottenuta con un vincente di rovescio. 🔗 Leggi su Oasport.it

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