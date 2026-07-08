Wimbledon Paolini eliminata ai quarti | Ho avuto difficoltà ho commesso più errori della mia avversaria

Londra, 8 luglio 2026 – Si ferma ai quarti di finale la corsa di Jasmine Paolini a Wimbledon. Oggi, 8 luglio, l’azzurra, numero 17 del mondo e 13 del seeding, cede all’ucraina Marta Kostyuk, numero 13 del ranking Wta e 12 del tabellone, con il punteggio di 6-3, 6-2 in un’ora e nove minuti. A fare la differenza la maggiore potenza della 24enne di Kiev che non ha mai perso il servizio né concesso una palla break alla trentenne toscana. Kostyuk sfiderà domani in semifinale la ceca Linda Noskova, numero 12 del mondo e nona testa di serie, vincitrice sulla belga Elise Mertens, numero 27 del ranking Wta e 25 del seeding, con il punteggio di 6-3, 7-5 in un’ora e 46 minuti. 🔗 Leggi su Ilfaroonline.it

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