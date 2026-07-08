Wimbledon nulla da fare per Jasmine Paolini | è eliminata ai quarti di finale Ora Cobolli cerca la semifinale

Jasmine Paolini è stata eliminata ai quarti di finale di Wimbledon dopo aver perso contro Marta Kostyuk. La partita si è conclusa con la vittoria della tennista ucraina, che ha dimostrato un gioco molto solido. Paolini, che aveva già raggiunto le semifinali nel 2024, non è riuscita a superare il turno questa volta. Ora si attende il prossimo match di Cobolli, che cerca la semifinale.

Serviva una grande prestazione a Jasmine Paolini per vincere contro una Marta Kostyuk in stato di grazia e volare in semifinale a Wimbledon, traguardo già raggiunto nel 2024 quando arrivò fino in finale. Ma la tennista ucraina, al primo quarto di finale al Championship in carriera, si è rivelata di un livello superiore. Sotto gli occhi della regina Camilla, che si è seduta nel Royal Box per assistere alla partita, finisce 2 a 0 per Kostyuk (6-3, 6-2). Ora toccherà a Flavio Cobolli difendere la bandiera tricolore sul Centrale. Sfiderà Arthur Fery per conquistare un posto tra i primi quattro dello Slam londinese per la prima volta e raggiungere così Jannik Sinner. 🔗 Leggi su Open.online

Segui gli aggiornamenti su Wimbledon.

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Wimbledon, un super Flavio Cobolli raggiunge Jannik Sinner ai quarti di finale. In campo anche Jasmine PaoliniA Wimbledon, Flavio Cobolli ha superato il suo avversario e si è qualificato per i quarti di finale, raggiungendo così Jannik Sinner nel’ultimo...

Wimbledon, un super Flavio Cobolli raggiunge Jannik Sinner ai quarti di finale. Jasmine Paolini tra le prime 8 nel tabellone femminileA Wimbledon, Flavio Cobolli si è qualificato per i quarti di finale battendo in tre set Alex De Minaur, confermandosi tra i primi otto del torneo per...

Temi più discussi: Tennis, Jasmine Paolini ai quarti a Wimbledon; Gioia Paolini… sotto gli occhi di Roger e Kimi: Ho ritrovato il mood giusto; Wimbledon: Erba sempre più azzurra, ai quarti anche Paolini e Cobolli; Tennis, Wimbledon: Berrettini supera Wawrinka, ok Sonego. Paolini e Grant ok.

Qualcuno può legare le mani a Gaio ed impedirgli di fare quel Clap Clap che non serve assolutamente a nulla? Salvate Jasmine, datele uno staff decente. #paolini #wimbledon x.com

Kimi è a Wimbledon a guardare la partita di Jasmine reddit

Kostyuk più forte: la bella corsa di Jasmine Paolini a Wimbledon 2026 si ferma ai quarti di finale, l'ucraina passa in 2 setWIMBLEDON - Marta Kostyuk supera Jasmine Paolini nei quarti di finale con una partita sempre sotto controllo: 6-3 6-2 il punteggio a favore della ... eurosport.it

Paolini-Kostyuk 3-6, 2-6: Jasmine crolla in due set e saluta Wimbledon. Adesso gioca CobolliMercoledì a tinte azzurre a Wimbledon con Jasmine Paolini e Flavio Cobolli in campo a caccia della semifinali. ilmessaggero.it