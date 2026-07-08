Wimbledon nulla da fare per Jasmine Paolini | è eliminata ai quarti di finale Ora Cobolli cerca la semifinale

Da open.online 8 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Jasmine Paolini è stata eliminata ai quarti di finale di Wimbledon dopo aver perso contro Marta Kostyuk. La partita si è conclusa con la vittoria della tennista ucraina, che ha dimostrato un gioco molto solido. Paolini, che aveva già raggiunto le semifinali nel 2024, non è riuscita a superare il turno questa volta. Ora si attende il prossimo match di Cobolli, che cerca la semifinale.

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Serviva una grande prestazione a Jasmine Paolini per vincere contro una Marta Kostyuk in stato di grazia e volare in semifinale a Wimbledon, traguardo già raggiunto nel 2024 quando arrivò fino in finale. Ma la tennista ucraina, al primo quarto di finale al Championship in carriera, si è rivelata di un livello superiore. Sotto gli occhi della regina Camilla, che si è seduta nel Royal Box per assistere alla partita, finisce 2 a 0 per Kostyuk (6-3, 6-2). Ora toccherà a Flavio Cobolli difendere la bandiera tricolore sul Centrale. Sfiderà Arthur Fery per conquistare un posto tra i primi quattro dello Slam londinese per la prima volta e raggiungere così Jannik Sinner. 🔗 Leggi su Open.online

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